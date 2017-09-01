Мунир, которым интересовался "Зенит", перешел в "Алавес"

Нападающий "Барслеоны" Мунир Эль-Хаддади перешел в "Алавес", информирует перс-служба басков. Арендное соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона. О финансовых подробностях трансфера не сообщается.
Ранее в СМИ появлялась информация, что в переходе 21-летнего испанца была заинтересован "Зенит".
Минувший футболист провел на правах аренды в "Валенсии". Эль-Хаддади записал на свой счет 34 матча в чемпионате Испании, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.
FICHAJE | El #Alavés cierra el fichaje de @Munirhaddadi 😀➡️ https://t.co/Pg1pMaNdxM 🔵⚪️🔵 #MunirAlbiazul pic.twitter.com/VfXlnTMDpk– Deportivo Alavés (@Alaves) 1 сентября 2017 г.