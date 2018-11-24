Моуринью обвинил Касильяса в информационной кампании против Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обвинил голкипера "Порту" Икера Касильяса в том, что он проводит тайную информационную кампанию против вратаря "МЮ" Давида Де Хеа. Последний является основным вратарем сборной Испании, а экс-голкипер "Реала" хотел бы вернуться в национальную команду.

– Почему так много критикуют Де Хеа в Испании? А вы не знаете? Я знаю. Потому что кто-то очень влиятельный думает о возвращении в сборную. Но ему трудно вернуться, когда перед ним лучший вратарь мира, – цитирует A Bola Моуринью, который не стал называть имени Касильяса, но прозрачно намекнул на него. – Я знаком с этим игроком хорошо. С ним я становился чемпионом.