Морено Родриго: "Ошибки арбитров - часть футбола"

Нападающий "Валенсии" Морено Родриго после матча 13-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:1) отметил, что у его команды были шансы победить. Он также добавил, что арбитры в футболе допускают ошибки.

Напомним, в первом тайме при счете 0:0 судьи не засчитали гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.

– В первом тайме "Барселона" доминировала, а мы играли не очень хорошо. Во второй половине мы сыграли намного лучше, и у нас были шансы победить, – приводит As слова Родриго. – Мы вышли на второй тайм совершенно с другим настроем и провели хорошие 45 минут.

Гол Месси? Я не видел этот эпизод, но если там был гол… Арбитры допускают ошибки, это часть футбола. Иногда эти ошибки в нашу пользу.