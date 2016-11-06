13:19 | ФУТБОЛ — Испания

Мората - в атаке "Реала" на матч с "Леганесом"

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Стали известны составы "Реала" и "Леганеса" на матч 11-го тура чемпионата Испании. Место на острие атаки мадридцев в отсутствие травмированного Карима Бензема займет Альваро Мората. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Реал": Навас - Карвахаль, Варан, Начо, Марселу - Кроос, Ковачич, Иско - Бэйл, Мората, Роналду; запасные - Касилья, Х. Родригес, Коэнтрау, Лукас Васкес, Модрич, Асенсио, Данилу.

"Леганес": Серантес - Инсуа Бланко, Мантовани, Бустинса, Рико - Габриэл, Рубен Перес, А. Мартин, У. Лопес, Шимановски - Мачис; запасные - Бриньоли, Диас, Састре, Тимор, Омар, Лусиану, Герреро. 

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Реал" - "Леганес"

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