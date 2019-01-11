Мората не перейдет в "Барселону" из-за решения Абидаля

Форварда "Челси" Альваро Мораты не будет в "Барселоне", сообщает издание "El Mundo Deportivo".

Отмечается, что решающим фактором в вопросе возможного перехода Мораты в стан сине-гранатовых стало мнение спортивного директора клуба Эрика Абидаля. Он сообщил агенту форварда, что "Барса" не станет платить 5 миллионов евро за аренду его клиента. Также, в случае подписания договора, каталонской команде пришлось бы выплачивать игроку зарплату, что также не входит в ее планы.

Отмечается, что "Барселона" хочет подписать молодого нападающего на место дублера Луиса Суареса.

Интерес к Морате также проявляют "Атлетико", "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Севилья".