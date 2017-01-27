10:42 | ФУТБОЛ — Испания

Мората готов покинуть "Реал" из-за Зидана

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Нападающий "Реала" Альваро Мората крайне недоволен своим положением в клубе. Согласно Cadena SER, футболист, имеющий минимальную игровую практику во всех турнирах, не хочет играть за родную команду, пока ее возглавляет Зинедин Зидан, больше доверяющий своему соотечественнику Кариму Бензема.

24-летний футболист чувствует себя обманутым Зиданом, который перед возвращением игрока в "Реал" минувшим летом обещал ему регулярную практику. Сообщается, что испанец попросил своего агента внимательно изучить имеющиеся предложения от клубов чемпионата Англии.

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Материалы REN-TV

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