Монтелла - первый тренер "Севильи" в XXI веке, проигравший два стартовых матча в ла лиге

Новый главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла стал первым наставником команды в XXI веке, проигравшим два первых матча после назначения на этот пост. Под руководством 43-летнего итальянца андалусийцы поочередно проиграли "Бетису" (3:5) и "Алавесу" (0:1).

В общей сложности серия "Севильи" без побед насчитывает 5 матчей (4 поражения, 1 ничья). После 19 туров команда Монтеллы занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от занимающей первое место "Барселоны", у которой есть игра в запасе, составляет 19 баллов.