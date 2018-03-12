Монтелла - о переходе в "Севилью": "Мы нашли общий язык с правлением клуба, и мне нравилась эта команда"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла рассказал о причинах своего перехода в иностранный клуб. Итальянец хотел получить опыт работы за границей и легко смог найти общий язык с руководством испанского клуба.



– В последние годы я расширил свой кругозор и захотел получить опыт работы за границей, – цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу. – Когда я приехал в "Севилью", мы нашли общий язык с правлением клуба. Также мне просто нравилась эта команда. Я понимал, что возникнут определенные сложности, понимал, что впереди много работы, но это меня мотивировало. На мой взгляд, в новейшей истории этот клуб является самым успешным в Европе в плане выигранных трофеев, так что выбор дался легко.



Считаю, что тренер никогда не должен прекращать экспериментировать, учиться новому и развиваться. Мне нравится, что моя команда хорошо работает на тренировках и хорошо играет. Уверен, что показывать хороший футбол сложнее, чем просто играть на результат. Мне нравится, когда в атакующих действиях принимают участие все игроки, хотя и понимаю, что это сопряжено с риском, мы все это осознаем.



43-летний тренер перешел в "Севилью" в декабре 2017 года. До этого Монтелла больше года работал с "Миланом", с которым стал обладателем Суперкубка Италии.