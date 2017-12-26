Монтелла может стать новым тренером "Севильи"

Экс-главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может возглавить "Севилью", сообщает AS. Клуб уже начал переговоры с итальянцем. В качестве альтернативных претендентов на этот пост рассматриваются бывший наставник "Рубина" Хави Грасия, Луис Энрике и Томас Тухель.

На прошлой неделе "Севилья" объявила об увольнении главного тренера Эдуардо Бериццо, который проработал в команде чуть более полугода. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Ранее СМИ сообщали, что Монтелла может вернуться в "Милан", если команда под руководством Дженнаро Гаттузо проиграет в ближайших матчах с "Интером" и "Фиорентиной".