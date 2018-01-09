Модрич заплатит миллион евро, чтобы избежать тюрьмы

Полузащитник "Реала" Лука Модрич согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговых махинациях. Как сообщает sport.es, хорват согласился заплатить примерно один миллион евро налоговой службе Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

Налоговики обвиняют Модрича в уклонении от уплаты налогов по двум эпизодам в 2013 и 2014 годах на общую сумму свыше 870 тысяч евро. С учетом штрафа сумма приблизится к миллиону. Также следствие подозревает у Модрича наличие офшорных счетов.

Напомним, ранее фигурантами дел о налоговых нарушениях в Испании становились многие футболисты, включая Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Последний был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно и заплатил около 5 миллионов евро. Дело Роналду еще не закрыто, его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 14 миллионов евро.