Модрич в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком Хорватии, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза. Хавбек победил в голосовании среди игроков и тренеров национального чемпионата. Для него эта награда стала пятой подряд.

Отметим, в прошлом сезоне Модрич вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В составе мадридской команды он провел 41 матч, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.