Модрич в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признан лучшим игроком Хорватии, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза. Хавбек победил в голосовании среди игроков и тренеров национального чемпионата. Для него эта награда стала пятой подряд.
Отметим, в прошлом сезоне Модрич вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В составе мадридской команды он провел 41 матч, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.
#Croatia captain @lm19official of @realmadriden is voted the best Croatian player in 2016/2017 by @1hnl players and coaches!#BeProud pic.twitter.com/F80zJOY6L8– HNS | CFF (@HNS_CFF) 8 июня 2017 г.