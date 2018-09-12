Модрич ответил на вопрос о своем будущем в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что не собирается покидать мадридский клуб. Летом зарубежные СМИ сообщали, что 33-летний хорват может перейти в "Интер".

- Покинуть "Реал"? Я даже не думаю об этом, - цитирует Модрича Sky Sports. - Это лучший клуб в мире. Зачем мне уходить?

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за "сливочных" и отметился одной результативной передачей.

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