Модрич осужден на 8 месяцев условно и выплатит 1,2 миллиона евро за уклонение от налогов

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признал свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании, утверждает Mundo Deportivo. В 2013 году хорват сокрыл 290 тысяч евро, в 2014 - 580 тысяч евро.

Модрича приговорили к 8 годам тюрьмы условно, а также обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч евро. Таким образом, он должен будет выплатить 1,2 миллиона евро.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

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