Модрич обвиняется в финансовых махинациях

Полузащитнику "Реала" Лука Модричу предъявлено обвинение в налоговых махинациях, информирует Marca.
Речь идет о неуплате налогов за 2012 год. Футболист уплатил налоги в Великобритании, так как до сентября выступал за "Тоттенхэм", но не платил в Испании.
Налоговое агенство требует уплаты налогов на сумму 1,2 миллион евро за те 4 месяца, которые Модрич провел после перехода в "Реал" в 2012 году.
Сам Модрич с обвинением не согласен и уже подал апелляцию.
Хорват выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за "сливочных" и отметился одной результативной передачей.