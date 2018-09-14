Модрич обвиняется в финансовых махинациях

Полузащитнику "Реала" Лука Модричу предъявлено обвинение в налоговых махинациях, информирует Marca.

Речь идет о неуплате налогов за 2012 год. Футболист уплатил налоги в Великобритании, так как до сентября выступал за "Тоттенхэм", но не платил в Испании.

Налоговое агенство требует уплаты налогов на сумму 1,2 миллион евро за те 4 месяца, которые Модрич провел после перехода в "Реал" в 2012 году.

Сам Модрич с обвинением не согласен и уже подал апелляцию.

Хорват выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за "сливочных" и отметился одной результативной передачей.