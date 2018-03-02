19:15 2 марта | Футбол — Испания

Модрич может быть приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу ложных показаний

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Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич обвиняется в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Как сообщает AFP, Модрич мог солгать в суде по делу Здравко Мамича. Хавбек якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".

Если Модрича признают виновным, он может быть приговорен к пяти годам тюрьмы. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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pahom-17

ну, то есть, деньги давай...)))

19:51 2 марта

shpasic

Лука не соврал, он просто слукавил.

19:38 2 марта

unfan

Ага, лучшего футболиста на данный момент в Хорватии и на 5 лет. Максимум штраф.

19:34 2 марта

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