Модрич может быть приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу ложных показаний

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич обвиняется в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Как сообщает AFP, Модрич мог солгать в суде по делу Здравко Мамича. Хавбек якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".
Если Модрича признают виновным, он может быть приговорен к пяти годам тюрьмы.
pahom-17
ну, то есть, деньги давай...)))
19:51 2 марта
shpasic
Лука не соврал, он просто слукавил.
19:38 2 марта
unfan
Ага, лучшего футболиста на данный момент в Хорватии и на 5 лет. Максимум штраф.
19:34 2 марта