Модрич может быть приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу ложных показаний

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич обвиняется в даче ложных показаний во время крупного антикоррупционного расследования в хорватском футболе. Как сообщает AFP, Модрич мог солгать в суде по делу Здравко Мамича. Хавбек якобы соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".

Если Модрича признают виновным, он может быть приговорен к пяти годам тюрьмы.