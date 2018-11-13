Модрич - игрок года по версии Goal

Полузащитник "Реала" Лука Модрич назван лучшим игроком года по версии авторитетного портала Goal.com. Хавбек в минувшем сезоне выиграл с мадридцами Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018.

Второе место в голосовани занял капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, тройку замкнул Мохамед Салах из "Ливерпуля" и сборной Египта.

Также в десятку вошли Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико") и Марселу (Бразилия, "Реал").