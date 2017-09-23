Миятович считает, что "Реал" зря не боролся за Мбаппе

Бывший футбольный директор "Реала" Предраг Миятович считает, что мадридцы допустили ошибку, не став бороться за Кильяна Мбаппе минувшим летом. 18-летний француз перешел из "Монако" в "ПСЖ".

– "Реал" обязан бороться за самых перспективных игроков, – цитирует AS Миятовича. – 18-летний парень, обладающий таким талантом, мог бы найти место в составе. Даже если бы он не стал сразу игроком основного состава, то через год точно был бы таковым. Не нужно ждать, когда Криштиану Роналду или Модрич уйдут, чтобы начинать искать им замену.