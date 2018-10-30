Мишель Платини: "Золотой мяч" должен получить Варан"

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" француз Мишель Платини считает, что в этом году трофей должен достаться его соотечественнику, защитнику "Реала" Рафаэлю Варану. Экс-капитан сборной Франции и бывший президент УЕФА отметил, что Варан выиграл два главных трофея в сезоне - Лигу чемпионов и чемпионат мира.

- "Золотой мяч" должен получить француз. Не нужно далеко ходить, потому что только один игрок выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Это Варан, он великолепный футболист, - цитирует L'Equipe Платини. - Объективен только результат, остальное субъективно. У нас есть Гризманн, Ллорис, Мбаппе, Модрич... Но выиграл все только Варан. Я не голосую, но по мне он заслужил это.