Министр спорта Каталонии: "Местные клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии"

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас считает, что местные клубы смогут выступать в других чемпионатах после того, как регион получит независимость от Испании. Отметим, что к числу каталонских клубов относятся "Барселона", "Жирона" и "Эспаньол".

- В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление, - цитирует Goal Фигуераса. - Это может быть Франция, Италия или Англия. В Испании есть клубы из других стран: например, андоррские команды в футболе и баскетболе. "Монако" выступает в чемпионате Франции, а "Суонси" - в чемпионате Англии. УЕФА не будет выступать против.