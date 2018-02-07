Мина может дебютировать за "Барселону" из-за проблем со здоровьем у Фермалена

Тренерский штаб "Барселоны" не станет использовать защитника Томаса Фермалена в ближайших матчах, сообщает Mundo Deportivo. Ожидается, что 32-летнего бельгийца в составе каталонцев в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Валенсии" и игре национального первенства с "Хетафе" заменит новичок команды Йерри Мина.

Ранее Фермален пропустил игру 22-го тура чемпионата страны против "Эспаньола". В этом сезоне защитник принял участие в 15 матчах в составе сине-гранатовых, отдав 1 голевую передачу и получив 3 желтых карточки.