Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в своем Инстаграме поделился новым видео. На нем запечатлены дети аргентинского форварда, исполняющие зажигательный танец под композицию американского дуэта LMFAO "Sexy and I know it".

Напомним, Месси и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Все о чемпионате Испании - здесь