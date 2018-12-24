Милота дня. Ракитич стал подарком на Рождество для ребенка

Твиттер "Барселоны" опубликовал трогательное видео с полузащитником каталонской команды Ивана Ракитича и его старшей дочери Алтеи.

– Как это мило! Лучший подарок – семья. Счастливого Рождества! – подписала видео "Барселона".

Ракитич вместе с супругой Ракель Маури воспитывает двух дочерей. Младшая Адара родилась 1 мая 2016 года, а старшая появилась на свет 11 июля 2013 года.

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