17:47 | Футбол — Испания

Милота дня. Иван Ракитич и лучший подарок на Рождество

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Твиттер "Барселоны" опубликовал трогательное видео с полузащитником каталонской команды Иваном Ракитичем и его старшей дочерью Алтеей.

"Как это мило! Лучший подарок – семья. Счастливого Рождества!" – подписала видео "Барселона".

Ракитич вместе с супругой Ракель Маури воспитывает двух дочерей. Младшая Адара родилась 1 мая 2016 года, а старшая появилась на свет 11 июля 2013 года.

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