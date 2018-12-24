Милота дня. Иван Ракитич и лучший подарок на Рождество

Твиттер "Барселоны" опубликовал трогательное видео с полузащитником каталонской команды Иваном Ракитичем и его старшей дочерью Алтеей.
"Как это мило! Лучший подарок – семья. Счастливого Рождества!" – подписала видео "Барселона".
Ракитич вместе с супругой Ракель Маури воспитывает двух дочерей. Младшая Адара родилась 1 мая 2016 года, а старшая появилась на свет 11 июля 2013 года.
Рождественский подарок. "Барса" уходит на каникулы лидером
😍 How cute is this?! 💙❤ @ivanrakitic– FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 декабря 2018 г.
🎁The best present is family. Merry Christmas! pic.twitter.com/NdVRKwrlMG
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