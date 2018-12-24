Милота дня. Иван Ракитич и лучший подарок на Рождество

Твиттер "Барселоны" опубликовал трогательное видео с полузащитником каталонской команды Иваном Ракитичем и его старшей дочерью Алтеей.

"Как это мило! Лучший подарок – семья. Счастливого Рождества!" – подписала видео "Барселона".

Ракитич вместе с супругой Ракель Маури воспитывает двух дочерей. Младшая Адара родилась 1 мая 2016 года, а старшая появилась на свет 11 июля 2013 года.

Рождественский подарок. "Барса" уходит на каникулы лидером