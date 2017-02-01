Мигель Торресилья: "Зозуля очень расстроен отмененной арендой в "Райо Вальекано"

Спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья отметил, что возвращение в клуб нападающего Романа Зозули, отданного в аренду "Райо Вальекано", связано с поведением фанатов "пчел". Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.

– У Романа возникли проблемы с радикально настроенными фанатами "Райо", – цитирует Marca Торресилью. – Мы обсудили вопрос с руководством "Райо" и решили вернуть Зозулю обратно. Мы должны были защитить футболиста, представляющего наш клуб. "Бетис" и "Райо" будут продолжать разбирательство на юридическом уровне.

Зозуля очень расстроен, для него все это стало неожиданностью. Роман написал письмо фанатам "Райо", где сообщил, что у них ошибочное представление о нем, но до некоторых письмо не дошло.

Подробности скандала в материале собкора "СЭ" в Испании