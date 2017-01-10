Мичел Сальгадо: "Нет сомнений в справедливости признания Криштиану Роналду"

Экс-игрок "Реала" Мичел Сальгадо считает справедливым признание Криштиану Роналду лучшим игроком 2016 года. Португалец получил эту награду по версии ФИФА, а ранее взял "Золотой мяч".

– Конечно, статистика Месси по "Золотым мячам" впечатляет. Но прошлый год был годом Криштиану Роналду, – цитирует A Bola Сальгадо. – Никто не может подвергнуть сомнению справедливость этого признания. Я был рядом с португальцем не так много времени, но мне этого хватило, чтобы понять, какой это игрок. Великий футболист, который всегда в отличной форме. Такой менталитет на моей памяти был только у Луиша Фигу.