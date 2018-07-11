Мичел Сальгадо: "Головин идеально подошел бы для игровой модели "Реала"

Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо заявил, что полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин легко бы вписался в игровую модель Королевского клуба.

- Сборная России великолепно показала себя на чемпионате мира по футболу. То, что она дошла до четвертьфинала, действительно большое достижение, - цитирует ТАСС Сальгадо. - Немалый вклад в этот успех внес и Александр Головин, который является молодым и очень талантливым футболистом. Уже сейчас он может успешно выступать в любых европейских клубах топ-уровня и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала". У него все впереди. Александр - очень талантливый игрок, и я уверен, что его ждет очень хорошая карьера и большое будущее.

Ранее сообщалось, что в переходе 22-летнего полузащитника заинтересованы "Челси", "Ювентус" и "Арсенал".

Головин играет за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах и отличился 7 раз. Также он был назван лучшим игроком армейцев в сезоне-2017/18.