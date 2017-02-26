08:33 | ФУТБОЛ — Испания

Мичел Сальгадо: "Было бы безумием платить такие деньги за Алли"

0
0
0
0

Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо считает неоправданной сумму, которую просит за полузащитника Деле Алли "Тоттенхэм". Испанские СМИ пишут, что "Реал" может заплатить за 20-летнего игрока свыше 100 миллионов евро.

– Это великолепный игрок, очень качественный, – цитирует TalkSport Сальгадо. – Но цена слишком высока. "Реал" заплатил целое состояние за Бэйла. Было бы безумием платить такую сумму за Алли. В "Реале" сложнее играть, чем в "Тоттенхэме". Это отличный футболист, но он должен стоить дешевле.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ