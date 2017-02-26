Мичел Сальгадо: "Было бы безумием платить такие деньги за Алли"

Бывший защитник "Реала" Мичел Сальгадо считает неоправданной сумму, которую просит за полузащитника Деле Алли "Тоттенхэм". Испанские СМИ пишут, что "Реал" может заплатить за 20-летнего игрока свыше 100 миллионов евро.

– Это великолепный игрок, очень качественный, – цитирует TalkSport Сальгадо. – Но цена слишком высока. "Реал" заплатил целое состояние за Бэйла. Было бы безумием платить такую сумму за Алли. В "Реале" сложнее играть, чем в "Тоттенхэме". Это отличный футболист, но он должен стоить дешевле.