Мичел: "Рад, что "Малага" помогла "Реалу"

Главный тренер "Малаги" Мичел после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:0) выразил удовлетворение от игры своей команды. Легенда "Реала" подчеркнул, что его бывший клуб не нуждался в помощи его действующей команды, поскольку мадридцы в любом случае выиграют ла лигу в этом сезоне.

– Я очень счастлив, потому что мои подопечные проявили все свои лучшие качества, – цитирует AS Мичела. – Луис Энрике сказал, что итоговый результат несправедлив? У каждого свое видение вопроса. Как по мне, "Малага" победила заслуженно, поскольку была лучше "Барселоны" в каждом игровом компоненте.

Борьба за чемпионство? Я уже говорил, что "Реалу" помощь не нужна, потому что команда в любом случае выиграет ла лигу. Тем не менее, я рад, что "Малага" протянула руку помощи мадридцам.