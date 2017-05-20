Мичел: "Очевидно, что "Реал" - фаворит в игре с "Малагой"

Главный тренер "Малаги" Мичел в преддверии матча 38-го тура чемпионата Испании против "Реала" заявил, что его команда постарается осложнить жизнь мадридцам. Ранее специалисту был задан вопрос о том, не хочет ли он помешать "Королевскому клубу" стать чемпионом, как это в свое время сделал "Тенерифе" под руководством легенды столичной команды Хорхе Вальдано. Мичел, также являющийся легендой "Реала", ответил: "Я больше мадридист, чем Вальдано". Эта фраза вызвала большую бурю недовольства болельщиков "Барселоны" и каталонских СМИ.

– "Тенерифе" ничего общего не имеет с предстоящей игрой. Мы – "Малага", – цитирует Marca Мичела. – Я попрошу своих игроков выйти на поле и проделать ту же работу, что и обычно. Мы должны осложнить жизнь "Реалу", как делали это в течение сезона для других ведущих клубов.

Многие сомневаются в мотивах "Малаги"? Никто и ни на что не намекал, некоторые фразы были вырваны из контекста. Очевидно, что мы не считаемся фаворитом предстоящей встречи, потому что будем играть с командой, которая сражается за чемпионство. Но мы подходим к игре в очень хорошем состоянии.

Отметим, что "Королевский клуб" может впервые за 5 лет выиграть национальное первенство, если не уступит "Малаге". Более того, клуб из Андалусии получит миллион евро, если Иско, которого "Малага" продала "Реалу" в 2013 году, станет чемпионом страны. Соответствующий пункт был прописан в соглашении сторон.

Матч "Малага" – "Реал" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.