Мичел - новый главный тренер "Малаги"

"Малага", как и ожидалось, объявила о назначении на пост главного тренера Мичела. С 53-летним испанским специалистом заключено соглашение до конца следующего сезона. Завтра новый тренер проведет свою первую тренировку, а после полудня состоится пресс-конференция. На данный момент "Малага" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Этот сезон андалузская команда начинала под руководством Хуанде Рамоса, которого в декабре сменил Марсело Ромеро. Сегодня 40-летний уругваец был отправлен в отставку.

"Для меня большая честь присоединиться к такому великому клубу, как "Малага". Я счастливые и с большим желанием начинаю работу", - написал в своем "Твиттере" Мичел.

Напомним, последним местом работы Мичела был "Марсель", который он покинул весной прошлого года.