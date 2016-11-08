Месут Езил: "Серхио Рамос - хороший певец и лучший защитник в мире"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отметил, что общается с некоторыми игроками "Реала" до сих пор. Немец выступал в составе мадридского клуба с 2010 по 2013 год. Также он подчеркнул, что его лучшим другом является Серхио Рамос.

- Это были хорошие времена, и у меня остались приятельские отношения с несколькими игроками "Реала", - приводит 90min слова Езила. - Мой лучший друг - Серхио Рамос, мы до сих пор общаемся. Для меня он лучший защитник в мире. Он очень хороший человек, личность. Кроме того, он хороший певец. У него действительно приятный голос.