Месут Езил: "Мой отец не лучшим образом провел переговоры с "Реалом", поэтому я ушел"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отметил, что не хотел покидать "Реал" летом 2013 года. Футболист перешел в английский клуб, после чего мадридцы впервые за 12 лет выиграли Лигу чемпионов.
– Уход из "Реала" – тяжелейшее решение в моей карьере, – написал Езил в автобиографической книге. – Я очень хотел выиграть с ними Лигу чемпионов. Мой отец не лучшим образом вел переговоры с клубом, а с противоположной стороны мы имели дело с очень упрямым Флорентино Пересом, что не облегчало нам жизнь. Я ушел и в порыве гнева закрыл свою страницу в "Твиттере", потеряв миллионы подписчиков.
Ботаникум
Да уж, "ГНЕВЛИВОСТЬ и ЖАДНОСТЬ" османов родились не с Езилом, и даже не с Эрдоганом! И как он может теперь ИГРАТЬ В ФУТБОЛ без.... "подписчиков"??? Меусутик, попроси Бузову поделиться!
18:15
shpasic
Реал как только избавился от этого балласта, сразу ЛЧ и выиграл. а для немецкого турка Арсенал - самое оно, такие же неудачники.
18:11
knyaz boltconskiy
Бедолага,подписчиков потерял...
18:02