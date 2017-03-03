Месут Езил: "Мой отец не лучшим образом провел переговоры с "Реалом", поэтому я ушел"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отметил, что не хотел покидать "Реал" летом 2013 года. Футболист перешел в английский клуб, после чего мадридцы впервые за 12 лет выиграли Лигу чемпионов.

– Уход из "Реала" – тяжелейшее решение в моей карьере, – написал Езил в автобиографической книге. – Я очень хотел выиграть с ними Лигу чемпионов. Мой отец не лучшим образом вел переговоры с клубом, а с противоположной стороны мы имели дело с очень упрямым Флорентино Пересом, что не облегчало нам жизнь. Я ушел и в порыве гнева закрыл свою страницу в "Твиттере", потеряв миллионы подписчиков.