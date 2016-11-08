09:59 | ФУТБОЛ — Испания

Месут Езил: "Криштиану Роналду забивал два гола, если я отдавал две голевые"

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил высоко отозвался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. По словам хавбека, который ранее выступал в "Реале", португалец является одним из лучших футболистов в истории.

- Никогда не видел игрока, похожего на Криштиану Роналду, - приводит Goal.com слова Езила. - Он - профессионал, который всегда первым приходит на тренировку и уходит с нее последним. Мне нравилось играть с ним, он помог мне стать лучше.

Ему часто удавалось забивать после моих передач. Если я давал два паса, он забивал два гола. Криштиану Роналду - один из лучших футболистов в истории.

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