Месут Езил: "Криштиану Роналду забивал два гола, если я отдавал две голевые"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил высоко отозвался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. По словам хавбека, который ранее выступал в "Реале", португалец является одним из лучших футболистов в истории.

- Никогда не видел игрока, похожего на Криштиану Роналду, - приводит Goal.com слова Езила. - Он - профессионал, который всегда первым приходит на тренировку и уходит с нее последним. Мне нравилось играть с ним, он помог мне стать лучше.

Ему часто удавалось забивать после моих передач. Если я давал два паса, он забивал два гола. Криштиану Роналду - один из лучших футболистов в истории.