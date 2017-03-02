Месут Езил: "Хотел перейти в "Барселону", но Гвардьола не был заинтересован во мне"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил рассказал, что им после ЧМ-2010 интересовались многие клубы. Сам хавбек хотел перейти в "Барселону", но в итоге оказался в "Реале".

– "Арсенал" мной тогда еще интересовался, – цитирует Bild Езила. – Был интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", "Баварии", "Барселоны", "Реала". Мой агент вел переговоры с "Баварией", переговорил с другими клубами. Я был убежден, что перейду в "Барселону". Сам склонялся к этой команде, ее стиль мне очень нравился. Никто не играл в более красивый футбол. Но Гвардьола не присутствовал на переговорах и не перезвонил мне. Он даже не прислал мне никакого сообщения. Он показал тем самым, что не нуждается во мне. Мой энтузиазм быстро угас.