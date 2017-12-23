Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок за всю историю чемпионата

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забивший гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом", чаще всех поражал ворота мадридцев. Форвард забивал "Королевскому клубу" больше, чем любой другой футболист за всю историю Ла Лиги.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забивший гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом", чаще всех поражал ворота мадридцев. Форвард забивал "Королевскому клубу" больше, чем любой другой футболист за всю историю Ла Лиги.
Manstrehct
А всего сколько ?
17:39
vit316
Лео молодец. Мало кто верил в Реал.
17:02