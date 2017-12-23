16:37 | Футбол — Испания

Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок за всю историю чемпионата

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забивший гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом", чаще всех поражал ворота мадридцев. Форвард забивал "Королевскому клубу" больше, чем любой другой футболист за всю историю Ла Лиги.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Manstrehct

А всего сколько ?

17:39

vit316

Лео молодец. Мало кто верил в Реал.

17:02