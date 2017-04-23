Месси забил первый за три года гол в класико

Гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота мадридского "Реала" в матче 33-го тура чемпионата Испании стал первым для аргентинского нападающего за шесть матчей класико.

Лучший бомбардир в истории главного противостояния Испании (теперь на счету Месси 22 гола) не отличался в класико с 23 марта 2014 года – пять раз он не смог поразить ворота "Реала" в матчах чемпионат Испании, еще один раз – в Кубке Испании. (Алексей МОРОЗ)

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" – "Барселона"