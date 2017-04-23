Месси забил первый за три года гол в класико

Гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота мадридского "Реала" в матче 33-го тура чемпионата Испании стал первым для аргентинского нападающего за шесть матчей класико.
Лучший бомбардир в истории главного противостояния Испании (теперь на счету Месси 22 гола) не отличался в класико с 23 марта 2014 года – пять раз он не смог поразить ворота "Реала" в матчах чемпионат Испании, еще один раз – в Кубке Испании. (Алексей МОРОЗ)
Platinum1991
Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судит НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО! Реал играет ГРУБО и ГРЯЗНО, а арбитр закрывает на эту грубость глаза! Марселу УМЫШЛЕННО грубо - ПРЕДНАМЕРЕННО разбил локтем Месси нос, а судья даже не свиснул и не наказал грубияна красной карточкой! Другие грубые ошибки судьи трактуются в пользу Реала! Это ПОЛНЫЙ судейский произвол испанского арбитра встречи! Барселона не забивает четыре ударных момента для крупного счёта! Реал забил гол из офсайда и судья его защитал! Барселона играет лучше Реала, а игроки Реала играют очень ГРУБО!!! Месси забил КЛАССНЫЙ гол и сравнивает счёт! Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судит НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО!
22:58
tolkopositiv
Кто-то считает голы Акинфеева в ЛЧ, кто-то как долго не забивал Лео в класико.
22:49