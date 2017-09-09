Месси забил "Эспаньолу" из офсайда. Видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в первом тайме домашнего матча 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Повторы первого гола 30-летнего аргентинца показывают, что в момент передачи от Ивана Ракитича форвард был в офсайде.
Трансляция матча "Барселона" - "Эспаньол"
Estaba en Offside Messi, pero esa pisada en una baldosa, es única, irrepetible y no tiene parangón pic.twitter.com/lHlTBCenlQ– Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) 9 сентября 2017 г.
Messi is not offside ! Don't lie please ! pic.twitter.com/LQOTGfrnt6– Twitugal💫 (@Twitugal) 9 сентября 2017 г.