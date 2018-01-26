Месси забил 4000-й мяч "Барселоны" на "Ноу Камп"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором 4000-го гола клуба на домашнем стадионе "Ноу Камп". Юбилейный мяч был забит в ответной игре 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (2:0).

2765 голов каталонцы провели в чемпионате Испании, 508 - в Кубке страны, 368 - в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов, 107 - в Кубке кубков, 92 - в Кубке УЕФА, 39 - в Суперкубке Испании. В остальных турнирах был забит 121 гол.