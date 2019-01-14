Месси забил 400-й гол в чемпионате. Он лучший бомбардир Европы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг отметки в 400 голов в чемпионате Испании. Аргентинец забил мяч в ворота "Эйбара" (3:0) в 19-м туре ла лиги.

Месси является не только лучшим бомбардиром испанского чемпионата, но и десяти ведущих лиг Европы. Лучший снайпер чемпионата Англии - Джимми Гривз - забил 357 мячей, выступая за "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

В Италии с 274 голами лидирует Сильвио Пиола, игравший за "Про Верчелли", "Лацио", "Торино", "Ювентус" и "Новару". Лучший бомбардир чемпионата Германии - Герд Мюллер - забил 365 мячей за "Баварию". Во Франции лидирует Деллио Оннис, который в составе "Реймса", "Монако", "Тура" и "Тулона" отличился 299 раз.