Месси забил 25-й гол в класико, Роналду не догнал Ди Стефано

Лионель Месси, реализовав пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании, забил 25-й гол в ворота "Реала" и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров за всю историю класико.
Лидер "Реала" Криштиану Роналду не смог ответить аргентинцу голом и остался в бомбардирском списке на третьем месте, уступая один мяч Альфредо Ди Стефано. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры противостояния "Реала" и "Барселоны":
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
25
|
Альфредо ДИ СТЕФАНО
|
Реал
|
18
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Реал
|
18
|
РАУЛЬ
|
Реал
|
15
|
СЕСАР
|
Барселона
|
14
|
Франсиско ХЕНТО
|
Реал
|
14
|
Ференц ПУШКАШ
|
Реал
|
14
Спринт
Пишите Рональду уступает Ди Стефано один мяч, а в таблице равное количество голов. Сами то читаете, что пишите?
21:02