20:35 | Футбол — Испания

Месси забил 25-й гол в класико, Роналду не догнал Ди Стефано

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Лионель Месси, реализовав пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании, забил 25-й гол в ворота "Реала" и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров за всю историю класико.

Лидер "Реала" Криштиану Роналду не смог ответить аргентинцу голом и остался в бомбардирском списке на третьем месте, уступая один мяч Альфредо Ди Стефано. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры противостояния "Реала" и "Барселоны":

Игрок

Клуб

Голы

Лионель МЕССИ

Барселона

25

Альфредо ДИ СТЕФАНО

Реал

18

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

18

РАУЛЬ

Реал

15

СЕСАР

Барселона

14

Франсиско ХЕНТО

Реал

14

Ференц ПУШКАШ

Реал

14
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Спринт

Пишите Рональду уступает Ди Стефано один мяч, а в таблице равное количество голов. Сами то читаете, что пишите?

21:02