Месси забил 25-й гол в класико, Роналду не догнал Ди Стефано

Лионель Месси, реализовав пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании, забил 25-й гол в ворота "Реала" и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров за всю историю класико.

Лидер "Реала" Криштиану Роналду не смог ответить аргентинцу голом и остался в бомбардирском списке на третьем месте, уступая один мяч Альфредо Ди Стефано. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры противостояния "Реала" и "Барселоны":