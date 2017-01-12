Месси вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании

"Барселона" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании обыграла на своем поле "Атлетик" со счетом 3:1. Голы в этой встрече в составе каталонцев забивали Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси. Мяч аргентинца оказался победным для команды - первый поединок между соперниками закончился со счетом 2:1 в пользу "Атлетика".

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Барселона" - "Атлетик" - 3:1 (1:0)

Голы: Л.Суарес, 35 (1:0). Неймар, 48 - с пенальти (2:0). Саборит, 51 (2:1). Месси, 78 (3:1).

"Барселона": Силлессен, Пике, Жорди Альба, Юмтити, Иньеста (Арда Туран, 89), Бускетс, Серхи Роберто, Рафинья (Ракитич, 80), Месси, Л.Суарес, Неймар (Д.Суарес, 87).

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Эчейта (Элустондо, 30), Боведа, Ляпорт, Саборит (Сусаэта, 79), Сан-Хосе, Эчеварриа, Эрасо, Иньяки Уильямс, Мерино (Адурис, 46).

Предупреждения: Эчейта, 28. Юмтити, 30. Ляпорт, 41. Элустондо, 73. Эчеварриа, 77. Иньяки Уильямс, 90.

Судья: Хиль Мансано.

11 января. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Первый матч - 1:2.