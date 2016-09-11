07:48 | ФУТБОЛ — Испания

Месси вышел на 5-е место в истории "Барселоны" по количеству матчей

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:2). Для 29-летнего аргентинца эта игра стала 536-й в составе сине-гранатовых. Форвард обошел по этому показателю бывшего вратаря каталонце Виктора Вальдеса, в активе которого 535 встреч. Теперь Месси занимает 5-ю строчку по количеству матчей за "Барселону". Впереди него – Хави (767 матчей), Андрес Иньеста (594), Карлес Пуйоль (593) и Мигели (549).

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