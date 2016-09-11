Месси вышел на 5-е место в истории "Барселоны" по количеству матчей

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:2). Для 29-летнего аргентинца эта игра стала 536-й в составе сине-гранатовых. Форвард обошел по этому показателю бывшего вратаря каталонце Виктора Вальдеса, в активе которого 535 встреч. Теперь Месси занимает 5-ю строчку по количеству матчей за "Барселону". Впереди него – Хави (767 матчей), Андрес Иньеста (594), Карлес Пуйоль (593) и Мигели (549).

60: Messi comes on for Denis Suárez and is now fifth on the all time list of appearances for Barça pic.twitter.com/kcAGXWbTv5 – FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 сентября 2016 г.