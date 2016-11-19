02:38 | ФУТБОЛ — Испания

Месси выплатил зарплату охранникам сборной Аргентины

0
0
0
2

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси из личных средств выплатил задолженность федерации футбола страны перед сотрудниками охраны национальной команды, информирует diariouno.com.ar. Работники не получали деньги шесть месяцев из-за нехватки финансирования федерации.

Перед встречей отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии несколько человек из службы охраны лично пришли к форварду "Барселоны" и как капитана команды попросили Месси о помощи. Форвард немедленно позвонил отцу, который и перевел необходимые деньги.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

bor_bor

Месси... Великий и трогательный Месси.

03:51

Toha050

молодчик

03:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ