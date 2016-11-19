Месси выплатил зарплату охранникам сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси из личных средств выплатил задолженность федерации футбола страны перед сотрудниками охраны национальной команды, информирует diariouno.com.ar. Работники не получали деньги шесть месяцев из-за нехватки финансирования федерации.

Перед встречей отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии несколько человек из службы охраны лично пришли к форварду "Барселоны" и как капитана команды попросили Месси о помощи. Форвард немедленно позвонил отцу, который и перевел необходимые деньги.