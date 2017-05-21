 Месси впервые за четыре года стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:13 21 мая | ФУТБОЛ — Испания

Месси впервые за четыре года стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании этого сезона. На счету аргентинца 37 голов. Вторым стал Луис Суарес, у которого 29 мячей, третьим - Криштиану Роналду с 25 голами.

Отметим, для Месси это первая победа в бомбардирской гонке за четыре года. В сезоне-2012/13 он становился лучшим, забив 46 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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zamzam85

да Месси давно не играет на статистику, очень много дает Суаресу и Неймару

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tolkopositiv

Лео особо и не старался им в эти годы стать, а делал ставку на своих партнёров. Он всё сделал для Суареса, который таковым и стал, а вот Неймар не смог.

23:47 21 мая

LVA1

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ, против которых он не играл. И это не Месси выиграл, а Реалу стало скучно, и они решили подарить Барсе победу.

23:37 21 мая

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

А Роналду впервые с сезона 2011-2012 стал чемпионом Испании. При том проиграв Месси личные встречи в Ла Лиге и выиграв по общему кол-ву очков взятыми против Осасун

23:27 21 мая