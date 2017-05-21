Месси впервые за четыре года стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании этого сезона. На счету аргентинца 37 голов. Вторым стал Луис Суарес, у которого 29 мячей, третьим - Криштиану Роналду с 25 голами.
Отметим, для Месси это первая победа в бомбардирской гонке за четыре года. В сезоне-2012/13 он становился лучшим, забив 46 мячей.
zamzam85
да Месси давно не играет на статистику, очень много дает Суаресу и Неймару
00:02
tolkopositiv
Лео особо и не старался им в эти годы стать, а делал ставку на своих партнёров. Он всё сделал для Суареса, который таковым и стал, а вот Неймар не смог.
23:47 21 мая
LVA1
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ, против которых он не играл. И это не Месси выиграл, а Реалу стало скучно, и они решили подарить Барсе победу.
23:37 21 мая
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
А Роналду впервые с сезона 2011-2012 стал чемпионом Испании. При том проиграв Месси личные встречи в Ла Лиге и выиграв по общему кол-ву очков взятыми против Осасун
23:27 21 мая