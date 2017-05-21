Месси впервые за четыре года стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании этого сезона. На счету аргентинца 37 голов. Вторым стал Луис Суарес, у которого 29 мячей, третьим - Криштиану Роналду с 25 голами.

Отметим, для Месси это первая победа в бомбардирской гонке за четыре года. В сезоне-2012/13 он становился лучшим, забив 46 мячей.