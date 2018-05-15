Месси возглавил рейтинг самых эффективных игроков европейских лиг, Роналду – 16-й

Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг эффективности и качества выступления футболистов, которые играют в пяти сильнейших европейских лигах. В данный список были включены футболисты, проведшие на поле за сезон не меньше 1800 минут (20 матчей). Исключением является чемпионат Германии, для представителей бундеслиги был установлен более низкий порог – 1440 минут (16 игр).
Отмечается, что в рейтинг не вошел нападающий "ПСЖ" Неймар, который из-за травмы, полученной в феврале, провел на поле 1797 минут.
Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, его показатель полезности равен 92,12 баллам. Вторым стал полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва (91,69). Тройку лучших замкнул форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (91,37). Лидер атак "Реала" Криштиану Роналду расположился на 16-м месте (88,58).
Топ-20 самых эффективных игроков европейских лиг
|Место
|Игрок
|Клуб
|Рейтинг
|1
|Лионель Месси
|"Барселона"
|92,12
|2
|Давид Сильва
|"Манчестер Сити"
|91,69
|3
|Пауло Дибала
|"Ювентус"
|91,37
|4
|Серхио Агуэро
|"Манчестер Сити"
|90,48
|5
|Николас Отаменди
|"Манчестер Сити"
|90,47
|6
|Мохамед Салах
|"Ливерпуль"
|90,45
|7
|Фернандинью
|"Манчестер Сити"
|90,45
|8
|Кевин Де Брейне
|"Манчестер Сити"
|90,14
|9
|Рахим Стерлинг
|"Манчестер Сити"
|89,76
|10
|Роберт Левандовски
|"Бавария"
|89,61
|11
|Калибу Кулибали
|"Наполи"
|89,17
|12
|Харри Кейн
|"Тоттенхэм"
|89,02
|13
|Хамес Родригес
|"Бавария"
|88,97
|14
|Жоржинью
|"Наполи"
|88,74
|15
|Миралем Пьянич
|"Ювентус"
|88,67
|16
|Криштиану Роналду
|"Реал"
|88,58
|17
|Лоренцо Инсинье
|"Наполи"
|88,58
|18
|Марек Хамшик
|"Наполи"
|88,53
|19
|Рауль Альбиоль
|"Наполи"
|88,46
|20
|Иван Ракитич
|"Барселона"
|88,18
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Бавария
- Фернандинью (футбол)
- Наполи
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Марек Хамшик
- Серхио Агуэро
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Давид Сильва
- Иван Ракитич
- Роберт Левандовски
- Хамес Родригес
- Миралем Пьянич
- Кевин де Брейне
- Мохамед Салах
- Лоренцо Инсинье
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн
- Жоржинью Филью
- Пауло Дибала
- Николас Отаменди