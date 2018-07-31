Месси вернулся в расположение "Барселоны" после ЧМ-2018

Футболисты "Барселоны", выступавшие в составе сборных Испании и Аргентины на чемпионате мира-2018, вышли из отпуска, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба стали последними игроками каталонцев, присоединившимися к команде на домашнем сборе.
Ближайший официальный матч "Барселоны" состоится 12 августа. В матче за Суперкубок Испании команда Эрнесто Вальверде сыграет с "Севильей".
They are back!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 июля 2018 г.
👋 Leo #Messi
👋 @JordiAlba
👋 @3gerardpique
👋 Sergio
🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/24H96ttXM5
- Барселона (Футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Эрнесто Вальверде
- Сборная Испании (Футбол)
- Жерар Пике
- Серхио Бускетс
- Жорди Альба