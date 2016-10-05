Месси вернется в строй к матчу против "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сегодня провел первое индивидуальное занятие после травмы приводящей мышцы, полученной в матче 5-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1). Ожидается, что аргентинец пропустит еще две недели, сообщает Marca. Полностью он будет готов выйти на поле в поединке 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 19 октября. Встречу 8-го тура ла лиги с "Депортиво" Месси, скорее всего, пропустит.