Месси - в запасе "Барселоны" на матч с "Эспаньолом"

Стал известен состав "Барселоны" на матч 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Лидер атак каталонцев Лионель Месси остался в запасе.

Полностью заявка "Барсы" выглядит следующим образом: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Динь, Бускетс, Паулинью, Иньеста, Коутинью, Пако Алькасер, Л. Суарес. Запасные - Силлессен, Ракитич, Д. Суарес, Месси, Альба, Роберто, Мина.

Матч "Эспаньол" - "Барселона" начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.