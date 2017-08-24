Месси в третий раз станет отцом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо скоро станут родителями в третий раз, сообщает AS. Пол ребенка пока неизвестен. У футболиста уже есть два сына – Матео, которому один год, и Тьяго, которому четыре года.

Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2017/18. В начале июля "Барселона" объявила о том, что договорилась с футболистом о новом соглашении. Однако в СМИ появилась информация о том, что аргентинец может перейти в "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 300 миллионов евро.

Месси - в "Ман Сити" за 300 миллионов. Станет ли фантазия реальностью?