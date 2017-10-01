Месси - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом"

Главные тренеры "Барселоны" и "Лас-Пальмаса" огласили стартовые составы команд на игру 7-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе хозяев поля появится нападающий Лионель Месси.
"Барселона": тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба – Алейш Видаль, Бускетс, Паулинью, Д. Суарес – Месси, Л. Суарес.
"Лас-Пальмас": Чичисола – Мишел, Наварро, Лемос, Эррера – Аквилани, Эрнан – Тана, Вьера, Таннан – Кальери.
Отметим, что проведение встречи было утверждено в последнюю минуту, но игра пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что матч может быть отменен. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.
Встреча пройдет сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
poxi38
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17:07